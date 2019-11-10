بإستدعائه لهذا الثنائي.. بلماضي يؤكد ثقته في المدرسة المحلية

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، من خلال القائمة الأخيرة التي إختارها، بأنه يضع ثقة كاملة في اللاعبين خريجي المدرسة المحلية.

وقرر الرجل الأول في الخضر، وضع الثقة في الثنائي الصاعد آدم زرقان ورضا حلايمية، في خيار فاجأ الكثير من المُتابعين.

ولم يتردد التقني في منح الفُرصة لنجم بارادو، رغم أنه لم يتجاوز الـ19 عاما، في رسالة واضحة، بأنه يُكافىء التألق.

ونفس الأمر ينطبق، على الظهير الشاب رضا حلايمية، والذي غادر “دوري موبيليس” الصائفة الماضية فقط.

وتمكن صاحب الـ23 عاما من إقناع الطاقم الفني، بعروضه المُحترمة في بلجيكا، ليقفز للمنتخب الأول بعدما نشط في فئاته الشُبانية.