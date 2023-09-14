بإستعمال 4 حسابات فايسبوك.. يوهم ضحاياه بالزواج ليطلب المال ويرسله لشريكه!

أطلقت مصالح أمن سطيف، نداء للمواطنين حول شخصين، مشتبه فيهما في قضية النصب والمشاركة في النصب وانتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونيا.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، يتعلق الأمر بشخصين الظاهرين على الصور بالبيان المرفق، والمدعوان “ب.ع.ف” و”ب.ر.ر”.

وأوضح البيان، ان المشتبه فيه الرئيسي كان يوهم الضحايا من الإناث بالزواج وأنه يمر بضائقة مالية ليطلب مساعدة مادية.

وترسل الأموال للحساب البريدي الخاص بشريكه مستخدما 4 حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وفي هذا الصدد توجه مصالح أمن سطيف نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالفي ذكرهما سواء إلتقاهما شخصيا أو تعامل معهما أو له معلومات بصفته شاهدا الاتصال بنيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.