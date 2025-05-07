بإشراف الخليفة العام للطريقة التيجانية ..عدد من المسيحيين يعتنقون الإسلام بواغادوغو

أعلن عدد من المسيحيين بواغادوغو في بوكينافاسو اعتناقهم الإسلام، وذلك في أجواء روحانية خاشعة ومفعمة بالتكبير والدعاء.

وتمت مراسم النطق بالشهادتين أمام الخليفة العام للطريقة التيجانية، علي بلعرابي، وبحضور عدد من الشخصيات الدينية.

من جهته، أبدى الخليفة العام عن سروره الكبير بهذه اللحظة المباركة، داعيًا للوافدين الجدد بالثبات والتوفيق.

كما شدد على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هي السبيل الأقوم إلى قلوب الناس. وأن الإسلام في جوهره دعوة للسلام والكرامة والإنسانية.