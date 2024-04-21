بإشراك القضاة والولاة.. الرئيس تبون يأمر بإثراء مشروع قانون الحالة المدنية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتأجيل مناقشة مشروع القانون لإثرائه أكثر.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أكد الرئيس تبون على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية، باعتباره قاعدة معلومات، يجب أن تكون عصرية ودائمة، ويكون تسييرها من قبل المنتخبين، باعتبارهم ممثلي المجتمع.

كما وجه الرئيس وزير العدل بإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون.