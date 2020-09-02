بإطلالة فرعونية.. سوسن بدر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت الفنانة المصرية سوسن بدر، مواقع التواصل الإجتماعي بصورها الجديدة على الطريقة الفرعونية.

و تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع الصور التي نشرتها النجمة المصرية في حسابها الشخصي على الانستغرام بطريقة ملفة و مثيرة.

و هذه ليست المرة الأولى التي تستفز فيها النجمة المصرية جمهورها بصورها الجديدة.

و كانت قد ظهرت في السابق بشعر رمادي بإطلالة شبابية بسيطة تعتمد على الجينز وصففت شعرها باللون الأبيض.

كما اعتمدت سوسن بدر على مكياج ناعم، لم تتخذ الفنانة المصرية المثيرة للجدل أي وضعيات لافتة في الصورة.