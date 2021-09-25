بئر مراد رايس: تفكيك جماعة أشرار من بينهم فتاة لسرقة منزل

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني بحيدرة بأمن المقاطعة الإدارية ببئر مراد رايس. من وضع حد لنشاط جماعة أشرار. ضبطت عناصرها متلبسة باقتراف جرم السرقة الموصوفة. متمثلة في السرقة بالكسر من داخل مسكن مقترنة بظروف التشديد، التعدد، جائحة الظلام واستحضار مركبة.

وتمت مباشرة إجراءات التحقيق والتحري -يضيف البيان-، في هذه القضية مباشرة بعد تلقي شكوى الضحية. حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم 5 أشخاص من بينهم فتاة. ليتم توقيف الجميع مع استرجاع كافة المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من المسكن محل السرقة.

وتم تقديم المشتبه بهم بعد استنفاذ الإجراءات القضائية أمام النيابة المختصة المشرفة على الحقيق منذ بدايته.

وفي قضية ثانية تمكنت ذات المصلحة الأمنية بحيدرة من ضبط وتوقيف جماعة أشرار مكونة من أربعة أشخاص. كانوا متلبسين باقترافهم جريمة السطو والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد واستعمال أسلحة بيضاء.

وسمحت المعلومات التي وصلت إلى ذات الجهة المحققة بضبط المشتبه بهم متلبسين بسطوهم على محل تجاري مخصص للعناية الجسدية. وبحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة، مع استرجاع المسروقات التي تم الاستيلاء عليها.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق مع المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام النيابة المختصة، يضيف البيان.