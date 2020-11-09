بئر مراد رايس: غلق مصلحة الحالة المدنية بسعيد حمدين بعد إصابة موظفين بكورونا

أخبار الجزائر
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بئر مراد رايس: غلق مصلحة الحالة المدنية بسعيد حمدين بعد إصابة موظفين بكورونا
بقلم نسرين محفوف

أعلنت بلدية بئر مراد رايس عن غلق مصلحة الحالة المدنية الموجودة في مقرها بسعيد حمدين احترازيا.

وحسب بيان بلدية بئر مراد رايس، يأتي هذا بعد تأكد إصابة بعض موظفيها في المصلحة بوباء الكورونا.

وأضاف البيان أن المصلحة ستبقى مغلقة في انتظار تعقيمها والتأكد من الحالات الأخرى، مؤكدة أن ملحقاتها مفتوحة وتسير بشكل عادي.

للإشارة، أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الاثنين، عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 62693.


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