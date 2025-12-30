بينهم محكوم بالمؤبد.. توقيف شخصين وحجز 87 كلغ من الكيف بالعاصمة

تمكن مستخدمو مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني بالعاصمة، من تفكيك هيكل تنظيمي لشبكة إجرامية ناشطة في الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بيان لذات المصالح أنه بناءً على عمل استعلاماتي مسبق تمكن مستخدمو مصلحة مكافحة المخدرات. والمؤثرات العقلية بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني من تفكيك هيكل تنظيمي لشبكة إجرامية. ناشطة في الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، إنطلاقا من المناطق الحدودية الجزائرية الغربية. مع امتداد نشاطها لشبكات أخرى تنشط في وسط وشرق البلاد،.

وأشار البيان أنه من بين عناصر هذه الشبكة شخص مبحوث عنه ومحكوم عليه بالسجن المؤبد من طرف العدالة. لضلوعه في قضايا مماثلة، يستعمل في تنقلاته هويات مستعارة بوثائق مزورة، وله إرتباطات مباشرة. في هذا المجال مع ممونين أجانب، التحقيق أفضى إلى توقيف شخصين (02). مع تحديد هوية خمسة (05) أشخاص آخرين في حالة فرار.

حيث مكنت العملية من حجز 87 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 120 قرص من المؤثرات العقلية،. أربعة مركبات سياحية أستعملت في الجريمة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء متنوعة، هواتف نقالة، ووثائق إدارية عمومية مزورة.

فيما تم تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

