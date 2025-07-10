بائعو مجوهرات مغشوشة في قبضة الأمن بوهران

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري1 من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية يمتهن أفرادها النصب والاحتيال. وبيع الذهب المغشوش أين تم توقيف 5 أشخا ص من بينهم 3 نساء .

كما جاءت العملية بعد الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا النصب والاحتيال لذات المصالح مفادها بيعه مجوهرات مقلدة ،ليتم فتح تحقيق. أين أسفرت العملية عن تحديد هوية أحد افراد الشبكة وتوقيفه .

وتبين من خلال التحريات أن هذه الشبكة تنشط بالجهة الغربية كون أن ضحاياهم من ولايات مجاورة. ليتم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة ومكان تواجدهم اين تم توقيفهم الواحد تلو الاخر. بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.

وأسفرت العملية عن حجز 177 غرام من الذهب المغشوش ، مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال. مركبتين لتسهيل نشاطهم الإجرامي ليتم تحرير إجراء قضائي ضد هم قدموا بموجبه امام العدالة.