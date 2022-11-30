قناة النهار بائعي الأكياس البلاستيكية.. أجور يومية زهيدة ورزق حلال بقلم قناة النهار نشر في 30 نوفمبر 2022 - 12:00 شغل شارك غرِّد أرسل 31 0 بائعي الأكياس البلاستيكية.. أجور يومية زهيدة ورزق حلال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nodbW اقرأ أيضا محمد الخراز: مايهمنا هي النتيحة قبل الأداء و وليد الرقراقي وفق في إخيتار طاقمه العالمي قناة النهار 27 نوفمبر زين عامر: هناك منتخبات في إفريقيا لا تستحق التواجد في المونديال والكواليس عملت عملتها قناة النهار 26 نوفمبر الإيقاع بمنظمي رحلات الحرڨة من بينهم 4 سوريين بوهران قناة النهار 24 نوفمبر جمارك: خلال الـ9 أشهر من السنة الجارية.. 1.5 مليار دج عائدات "المضاربين" قناة النهار 13 نوفمبر حسين أشيو: السنغال أثبت اليوم أنه فريق كبير ينقصه قناص فقط قناة النهار 21 نوفمبر يحيى طبيش: أي طفل مشهور يصنع محتوى خارج أو يفوق سنه فهو طفل مستغل قناة النهار 10 نوفمبر صريح جدا : هكذا تستعد أدرار لموسم السياحة الصحراوية و الدينية قناة النهار 13 نوفمبر نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن قناة النهار 20 نوفمبر طبيبكم: سرطان الثدي.. الكشف المبكر قناة النهار 26 نوفمبر رئيس جمهورية كوبا ينهي زيارة العمل و الصداقة التي قام بها إلى الجزائر قناة النهار 19 نوفمبر