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قناة النهار

بائعي الأكياس البلاستيكية.. أجور يومية زهيدة ورزق حلال

بقلم قناة النهار
بائعي الأكياس البلاستيكية.. أجور يومية زهيدة ورزق حلال
شغل
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بائعي الأكياس البلاستيكية.. أجور يومية زهيدة ورزق حلال

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رابط دائم : https://nhar.tv/nodbW
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