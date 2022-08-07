بائع ألعاب يقتل شرطيا داخل حظيرة التسلية في قورصو ببومرداس!

اهتزت مدينة قورصو في بومرداس، ليلة أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة، ارتكبها بائع ألعاب على مستوى حظيرة التسلية.

وكان الضحية في جريمة القتل، شرطي كان بالزيّ المدني، حيث تواجد في الحظيرة برفقة أفراد أسرته، عندما كانوا بصدد التنزه.

وحسب مصادر متطابقة، فإن خلافا بين الجاني والضحية اندلع، وسرعان ما تحوّل إلى مناوشات ثم شجار.

الضحية أب لطفلين ومشهود له بحسن السيرة والسلوك

ووفق نفس المصادر، فإن الشرطي ضحية جريمة القتل، هو المدعو “عبد الحق شلمون”، وهو أربعيني، وأب لطفلين. تنحدر أصوله من منطقة “برحمون”، ويعمل في جهاز الشرطة، ومعروف بأخلاقه العالية وحسن سلوكه وتفانيه في العمل، وهو ما أكسبه حب واحترام جميع من عرفه.

وقد استعمل الجاني في جريمته، آلة حادة، لم تحددها مصادرنا، ويرجح أنها خنجر، وقام بواسطتها بتوجيه عدة طعنات للضحية، الذي سقط في موقع الجريمة، وسط بركة من الدماء.

وقد تدخلت مصالح الأمن في موقع الجريمة، مرفوقة بعناصر الحماية المدنية، التي قامت بإجلاء جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث في المستشفى، فيما جرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات وظروف الجريمة.

وفي آخر التطورات، علمت “النهار” بأن المشتبه فيه في ارتكاب جريمة القتل، جرى توقيفه ويخضع للتحقيق.

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