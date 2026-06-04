بائع سمك مهدد بـ15 سنة حبسا بتهمة حيازة المخدرات

عالجت محكمة الجنح بشراقة ملف قضية شاب في العقد الرابع من العمر بائع السمك بشراقة على خلفية متابعته بحيازة المخدرات من نوع الكيف المعالج بغرض البيع.

وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود إثر ورود معلومات مستقاة من قبل عناصر الأمن. مفادها قيام المتهم “ب.ف” رفقة رفقة صديقه بترويج المخدرات على مستوى منطقة شراقة.

وبعد التحريات التي كُللت رصد تحركات المشتبه فيه وصديقه وتوقيف المتهم وتفتيش الطاولة التي يبيع فيها السمك. حيث عثر تحت الطاولة على حقيبة بها حوالي كيلو ورطل من المخدرات من نوع الكيف المعالج. اضافة الى مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم ، ليتم مباشرة توقيف المتهم الرئيسي. واقتياده لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة،وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق. تم إنجاز ملف جزائي في حقه وحق صديقه الذي تغيب عن جلسة المحاكمة.

وبعد مثول المتهم (ب.ف) أمام محكمة محكمة الجنح بشراقة بالعاصمة ،وجهت له تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع ، حيث أنكر التهمة المنسوبة اليه. وصرح ان الحقيبة التي عثر عليها من قبل عناصر الامن ليست ملكه بل ملك لصديقة المدعو (ح.ا). وكان بصدد ابلاغ الشرطه عنها مؤكدا بان لديه طاولة لبيع السمك وليس لديه علاقة بالمخدرات.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع التماس نفس العقوبة لصديقه والتماس ايضا اصدار امر بالقبض ضده. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

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