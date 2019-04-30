بائع سمك يقتل زميله بطعنات خنجر في سوق عين تادلس بمستغانم

الجريمة وقعت وسط جموع المتسوقين

شهد السوق الأسبوعي لمدينة عين تادلس بولاية مستغانم، أمس، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب لا يتعدى عمره 24 سنة.

وحسب ما توفر من معطيات من مصادر محلية مطلعة، فإن جريمة القتل التي وقعت داخل السوق الأسبوعي في مدينة عين تادلس إحدى كبريات مدن مستغانم.

أمام مرأى عدد معتبر من المتسوقين، كانت في أعقاب نشوب شجار بين بائع سمك وأحد زملائه، الذي كان ينصب طاولة أمامه يعرض فيها سلعته.

وبعد نشوب شجار بين البائعين، تطور الأمر إلى مشادات ونزال بينهما، ليقوم أحدهما بتوجيه طعنات خنجر غادرة لزميله الضحية، قبل أن يتركه يسقط أرضا يسبح وسط بركة من الدماء.

ورغم تحويل الضحية على الفور إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، غير أنه كان قد لفظ آخر أنفاسه.

قبل أن يجري وضع جثته بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة عين تادلس، وقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وأسبابها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة عين تادلس تحتضن كل يوم إثنين سوقا أسبوعيا يستقطب مئات المتسوقين الذين يقصدونه من مختلف المناطق الريفية المجاورة.