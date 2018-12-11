بائع عطور يحوّل محله إلى وكر لترويج المخدرات في ديدوش مراد بالعاصمة

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ملف شبكة إجرامية مختصة في الترويج بالمخدرات من نوع القنب الهندي تتكون من 7 متهمين منهم 3 موقوفين.

اتخذ أحدهم وهو صاحب محل لبيع العطور في شارع ديدوش مراد بالجزائر الوسطى محله لممارسة نشاطه المشبوه بالشراكة مع باقي المتهمين من بينهم فتاة.

الفتاة عملت بمحله التجاري مدة 8 أشهر، وساعدت في ترويج المخدرات لزبائنه في غيابه.

ونقلا عما تم تداوله بجلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 11 ماي 2015 تم توقيف المتهم الرئيسي المدعو «ن.ع» المكنى «التبسي» رفقة آخرين أحدهما يدعى «ب.م» وآخر يدعى «ا.ر» وهو مدرب في الرياضة القتالية «الكونغ فو» وصاحب قاعتين للرياضة بالعاصمة.

وذلك بعد معلومات دقيقة بمحل تجاري المملوك للمتهم الأول «ن.ع» الخاص ببيع العطور في شارع ديدوش مراد بالعاصمة، وبحوزة هذا الأخير كيس بلاستيكي يحتوي على 15 صفيحة من المخدرات من نوع «القنب الهندي» ومبلغ مالي يقدر بـ 22 مليون سنتيم.

حاول إخفاءها لدى مشاهدته رجال الأمن، فيما تم توقيف مرافقَيه، أين قام المدعو «ب.م» بإلقاء قطعة من المخدرات تقدر بـ15.5 غ. كما تم توقيف فتاة بالمحل وهي عاملة به، وتم تحويل الجميع على مركز الشرطة لمواصلة التحقيق.

وبتوسيع التحريات بتفتيش منزل المتهم «ن.ع» تم العثور على صفيحة من المخدرات وكذا كمية من المسحوق الأبيض من نوع «كوكايين» وأقراص مهلوسة من أنواع مختلفة منها 18 حبة «إكستازي»، «ريفوتريل» وهواتف نقالة وآلة قطع الورق ومبلغ مالي يقدر بـ 120 مليون سنتيم.