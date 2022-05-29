بائع فواكه في الشارع ينتحل صفة “بروكيرور” في تيبازة

تمكنت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية تيبازة من وضع حد لنشاط شخص محتال، انتحل صفة وكيل جمهورية لدى محكمة تيبازة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة للمجموعة الولائية للدرك بتيبازة، فإن المحتال كان ينشط عبر عدة صفحات على الفيسبوك، وبأسماء مستعارة، حيث حول الفضاء الأزرق إلى منصة للإيقاع بضحاياه.

وأوضح بيان الدرك أن عملية توقيف المتهم جاءت بناء على معلومات وصلت إلى مصالح فصيلة الأبحاث مفادها قيام شخص بانتحال صفة وكيل الجمهورية، لتتقدم سيدة إلى مصالح الدرك الوطني للإبلاغ عن شخص تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك يدعي أنه وكيل جمهورية ووعدها بالمساعدة على العثور على ابنتها المفقودة.

وضربت المرأة صاحبة البلاغ موعدا لوكيل الجمهورية المزيف، وكان الملتقى بوسط مدينة تيبازة، حيث قدم المحتال على متن سيارة سياحية وأثناء ركوب الضحية تم توقيفه، من قبل أفراد الدرك.

وبعد اقتياده والتحقيق معه، تبين أن الموقوف بائع فواكه على الطريق العام وينشط من دون رخصة، كما التحقيقات معه أنه كان على علاقات غرامية مع عدد من الفتيات، حيث كان يعدهن بالمساعدة في عدة ملفات وقضايا بحكم وظيفته.

وقد أسفرت عملية تفتيش المحتال المشتبه به عن العثور على ملفات طلبات سكن وطلبات عمل لعدد من الضحايا، فيما أفادت إحدى الضحايا بأنها منحت المحتال مبلغ 5 ملايين سنتيم، بعدما وعدها بالمساعدة على تمرير ملف طلبها سكنا عموميا.

طالع أيضا

الدرك الوطني يحبط وقوع مجزرة في حرب العصابات بالقليعة في تيبازة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بنيبازة من إحباط وقوع مجزرة بعد حرب ضروس جرت بين عصابتين داخل أحد احياء مدينة القليعة. حيث استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء من شماريخ وسيوف وخناجير وبنادق صيد بحرية. مما أدى إلى إحداث الرعب والهلع لدى سكان المنطقة والمارة. وفور تلقي ذات المصالح مكالمة عبر الرقم الاخضر . أين تم تشكيل دورية لكتيبة الدرك الوطني بنيبازة وهي مدعمة بفصائل الأمن والتدخل. حيث تم تنقل على وجه السرعة إلى عين المكان الذي تم تطويقه من كل الجهات،تمكنت مصالح الأمنية من توقيف 10اشخاص. وحجز أسلحة بيضاء تتمثل في 2بندقيتين صيد بحري وسيفين بطول متر وسيف اخر حجم 60سنتيم. بالإضافة إلى 5مقذوفات نارية، وتم ععلى إثر ذلك تحرير محضر ارتكاب جناية تكوين عصابة احياء لغرض إثارة الرعب وسط السكان وإحالة الموقوفين على جهات القضائية المختصة