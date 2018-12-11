بائع “قلب اللوز” يوجّه طعنتي خنجر لجاره في رمضان.. والسبب!

تعرّض ربّ عائلة في الخمسينات من العمر يدعى «ط،مراد»، إلى محاولة قتل بطريقة فظيعة، خلال شهر رمضان المنصرم، على يد جاره المسمى “زيدان”.

وذلك بسبب مبلغ 10 آلاف دج، إذ تلقى المتهم طعنتين عنيفتين بواسطة سكين من الحجم الكبير، إحداها أصابته على مستوى رجله اليسرى، أما الثانية فكانت على مستوى خدّه الأيسر، فأسقطته مغمى عليه.

ليتلقى عجزا طبيا لمدة تفوق 21 يوما، والذي قدّره الطبيب الشرعي في مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

حيثيات قضية الحال، التي جرى التحقيق بشأنها في محكمة الدار البيضاء، تعود إلى تاريخ 7 جوان من العام الجاري.

أين وقعت مشاجرة بين المتهم “زيدان” والضحية “ط،مراد” بسبب مبلغ 10 آلاف دج، كان قد أعاره الضحية لجاره المتهم من أجل ممارسة تجارة «قلب اللوز» تزامنا مع الإقبال عليه خلال شهر رمضان المعظّم.

وبعد بضعة أسابيع، طلب الضحية من جاره إرجاع المبلغ له لحاجته الماسّة إلى شراء كسوة العيد لأطفاله، غير أن المتهم تعنّت ورفض إرجاع المبلغ للضحية.

وهو الأمر الذي لم يهضمه الضحية في قضية الحال، وراح يصرّ على استرداد مبلغه رافضا الإنصراف من أمام المتهم، ليباغت الأخير الضحية بسكين جلبه من المطبخ، ويوّجه له طعنتين متتاليتين على مستوى الوجه والرجل اليسرى.