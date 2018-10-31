بابا: “إذا تعرضت للشتم مجددا سأقدم استقالتي”

هدد رئيس مولودية وهران، أحمد بلحاج بابا، بتقديم استقالته من رئاسة النادي، في حال تعرضه للشتم من جديد من طرف أنصار الفريق.

وصرح أحمد بلحاج بابا، في هذا الخصوص: “في كل مباراة أتعرض للشتم، والسب، من طرف أنصار الفريق، وهذا الأمر أصبح لا يطاق”.

وتابع: “منذ أن توليت رئاسة مولودية وهران، فقدت أمي وابنتي، رغم ذلك الأنصار يشتمونني في كل مباراة، أقسم أنني سأقدم استقالتي في حال تكرر هذا الأمر”.

وتابع رئيس مولودية وهران: “قدمت الكثير لهذا النادي، منذ أن توليت الرئاسة، وأعدته للسكة الصحيحة”.

يذكر أن مولودية وهران، يحتل المركز السادس في ترتيب المحترف الأول، برصيد 16 نقطة، بعد مرور 12 جولة.