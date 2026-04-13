بابا الفاتيكان: أرجو أن تُواصل الجزائر بناء جسور السلام والحوار حول العالم

أكد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، أنه في هذه الأرض ملتقى الثقافات والأديان يشكل الإحترام المتبادل هو الطريق الذي يمكّن الشعوب من السير معا.

وقال بابا الفاتيكان خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين، بعد وضعه لإكليل من الزهور بمقام الشهيد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر. “أرجو أن تبقى الجزائر القوية بجذورها وأمل شبابها قادرة على مواصلة إسهامها في ترسيخ الاستقرار. وتعزيز الحوار داخل المجتمع الدولي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط”. وتابع يقول ..” أرجو أن تواصل الجزائر بناء جسور السلام والحوار حول العالم”.

وأشار بابا الفاتيكان، إلى أن كل شعب يحتفظ بتراث فريد من الثقافة والإيمان. وتمتلك الجزائر هذا الغنى الذي عزّز مسيرتها في الأوقات الصعبة ولا يزال مستقبلها في هذا التراث. و”الشعب الذي يحب الله يمتلك الغنى الحقيقي وشعب الجزائر يحتفظ بهذه الجوهرة في خزائن كنوزه وعالمنا بحاجة إلى مؤمنين من هذا النمط متعطشين للعدل والوحدة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور