بابا الفاتيكان: أصلي من أجل سكان غزة وآمل في سلام عادل ودائم في أوكرانيا

قال البابا لاون 14، بابا الفاتيكان، إنه يصلي من أجل سكان غزة- الأطفال والعائلات وكبار السن – الذين “يعانون من الجوع”. معربا عن أمله في أن تُسفر المفاوضات عن “سلام عادل ودائم” في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال قداس التنصيب الذي أقيم اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس. حيث تعهد البابا، في كلمته الافتتاحية. بالعمل من أجل وحدة الكنيسة الكاثوليكية لتكون رمزًا للسلام في العالم. وفقًا لما نقله موقع الفاتيكان نيوز.

وقال البابا لاون 14 ، الذي يعد أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة: “أود أن تكون رغبتنا الكبرى الأولى هي كنيسة موحدة. رمزًا للوحدة والتواصل. تصبح خميرة لعالم مُتصالح”.

وأضاف: “في عصرنا هذا، لا نزال نشهد الكثير من الانقسامات. والجراح الناجمة عن الكراهية والعنف والتعصب والخوف من الآخر، فضلًا عن نموذج اقتصادي يستنزف موارد الأرض ويُهمش الفئات الأكثر فقرًا.

وفى احتفال مهيب وذو معنى في الفاتيكان مع قداس التنصيب البابا لاون 14. البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية. يمثل البداية الرسمية لحبريته. مع مشاركة أعلى المسؤولين المؤسسيين الإيطاليين والعديد من الوفود الدولية. وبحسب مقر شرطة روما، وصل 80 وفدا أجنبيا إلى المدينة.

وتجمع الآلاف من الأشخاص في ساحة القديس بطرس لحضور حفل تنصيب البابا لاون 14 ، ويشارك الحجاج والسلطات الإيطالية. والوفود الدولية في الطقوس المهيبة في روما. وعبر البابا ساحة البابوية وسط التحية والابتسامات والتصفيق والهتافات العاطفية ، وأخذ البابا طفلين بين ذراعيه وباركهما. بينما كانت امرأة تخاطبهما من خلف الحواجز.