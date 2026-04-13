بابا الفاتيكان: “السلام عليكم”.. الجزائر بلد نبيل ذو تاريخ عريق بتقاليده ومر بفترات عنف

بالسلام عليكم..افتتح بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، كلمته التي ألقاها بساحة رياض الفتح في مقام الشهيد بالعاصمة.

وعبر البابا ليو عن سعادته بالفرصة التي أتاحها الله له بزيارة الجزائر بصفته خليفة بطرس. بعد أن زارها في السابق كراهب من رهبان القديس أغسطينوس. قائلا ” أشكر الله أن اتاح لي الشرف الفرصة لزيارة بلدكمم بصفتي خليفتي بطرس بعد أن زرت في السابق بصفتي بصفتي راهبا من رهبان القديس اغسطينوس. أقف أمامكم أخا سعيدا وأجدد في هذا اللقاء روابط المودة التي تقرب بين قلوبنا”.

واضاف بابا الفاتيكان الذي يتواجد في الجزائر في زيارة رسمية لمدة يومين، “أنظر إلى وجوه الجزائريين جميعا. وأرى كرم الضيافة والأخوة ففي قلب الجزائريين لا تقتصر الصداقة والاخوة على الكلمات انما هي قيم لها وزنها تضفي دفئا ومكانة”.

كما أشار البابا ليو، إلى أن الجزائر بلد نبيل بتاريخ غني وعريق بتقاليده منذ زمن اغسطينوس. وقبل ذلك بكثير وهو تاريخ عرف الألم ومر بفترات عنف. مردفا “لكن بفضل سمو روح الجزائريين الذي يميزه وألمسه حيا في هذا المكان قد عرف أن يتجاوز كل ذلك بشرف وشجاعة”. مضيفا “ان الوقوف عند النصب التذكاري هو تكريم لتاريخ الجزائر ولروح شعب ناضل من أجل استقلال وكرامة سيادة هذه الأمة.

