بابا الفاتيكان: سينتصر العدل على الظلم دائما والعنف لن تكون له الكلمة الأخيرة

قال بابا الفاتيكان ليون الرابع عشرّ، أن الله يريد السلام لكل الأمة بمعنى غياب الصراع. والسلام هو الذي يسمح بالتطلع إلى المستقبل بقلب صالح لا يمكن تحقيقه إلا بالمغفرة.

وأضاف بابا الفاتيكان خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين، بعد وضعه لإكليل من الزهور بمقام الشهيد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر. أن النضال الحقيقي من أجل التحرّر لن يحسم نهائيا إلا حينما يسود السلام في القلوب. مضيفا أنه وبينما تتزايد الصراعات في كل أنحاء العالم لا يجوز للأحقاد أن تتراكم بعضها فوق بعض وجيلا بعد جيل.

وأشار بابا الفاتيكان، إلى أن المستقبل في يد الرجال والنساء صنّاع السلام. حيث أنه في النهاية سينتصر العدل على الظلم دائما. والعنف بالرغم من كل المظاهر لن تكون له الكلمة الأخيرة أبدا.

