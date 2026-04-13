بابا الفاتيكان: شعب الجزائر لم تهزمه المحن

قال بابا الفاتيكان ليون الرابع عشرّ، أن شعب الجزائر لم تهزمه المحن قط لأنه شعب متجذر في التضامن وحب الخير.

وأورد البابا ليون، في كلمة ألقاها بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، بمناسبة زيارته للجزائر: “أريد أن تكون زيارتي هذه علامة للسلام في عالم مليئ بالصراعات وسوء الفهم.. بساطة الوعي اليوم هي التي ستفتح الكثير من الأبواب المغلقة وجئت إليكم ساعيا للسلام”.

وأشاد البابا ليون، بكرم الشعب الجزائري قائلا: “بصورة خاصة شهدت في مواضع عديدة كيف يظهر شعب الجزائر الكرم والوفاء والتضامن”.

مشيرا إلى أن الأحداث التاريخية التي مرت بها الجزائر زودت هذا البلد بنظرة ثاقبة تجاه العديد من القضايا في العالم.

وذكر البابا ليون، أنه زار عنابة مرتين، معبرا عن سعادته بالعودة إلى الجزائر وبلقاء شعب الجزائر النبيل.