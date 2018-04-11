«بابا الفاتيكان فرنسيس في زيارة إلى الجزائر قريبا»

قال إنه سيشرف على مراسيم تطويب رهبان تيبحيرين ..مساهل:

بوتفليقة هو من يسيّر البلاد وشقيقه مستشار في الرئاسة كغيره من المستشارين

أعلن وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عن زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان، فرانسيس، إلى الجزائر في الأيام القليلية القادمة للمشاركة في إقامة مراسيم تطويب رهبان تيبحيرين الذين قتلوا في سنة 1996.

وكشف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في حوار مع قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الفرنسية، عن محادثات بين الجزائر والفاتيكان لمنح الضوء الأخضر لزيارة «البابا فرانسيس» إلى الجزائر للمشاركة في ما أسماه مراسيم تطويب الرهبان السبعة الذين قتلوا في سنة 1996، مضيفا أن الاتصالات متقدمة مع البابا فرانسيس غير مستبعد قدومه لحضور مراسيم التطويب بكاتيدرائية وهران خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جهة أخرى، أكد مساهل أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، يتابع عن كثب جميع ملفات تسيير الدولة، مضيفا أنه هو وحده من يسيّر ويقرر في الجزائر وليس هناك شخص آخر غيره، موضحا كذلك أنه على اتصال دائم معه ويتلقى التعليمات منه.

وفي رده على سؤال حول الإشاعات المتداولة بخصوص وجود دور لشقيقه الأصغر في صناعة القرار ومنظومة الحكم في الجزائر، قال مساهل إن الشقيق الأصغر للرئيس هو مستشار كغيره من المستشارين في الرئاسة لا أكثر ولا أقل، وبخصوص سؤال يتعلق بمعارضي ترشح الرئيس للعهدة الخامسة، ذكر مساهل أن القرار يعود إليه وحده والشعب الجزائري هو من يختار.

كما تحدث الوزير مساهل عن ضرورة تجفيف منابع الإرهاب في إفريقيا ومنطقة الساحل، من خلال التنسيق بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بخصوص تمويل ومكافحة الإرهاب.