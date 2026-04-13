بابا الفاتيكان من الجزائر: هناك مجتمعات كثيرة تعتقد أنها متقدمة وما زالت تزداد انحدارا في اللامساواة

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الاثنين، إنّ هناك مجتمعات كثيرة اليوم تعتقد أنها متقدمة. ومازالت تزداد انحدارا في اللامساواة والإقصاء.

وأشار بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إلى أن هذا الأمر تعرفه افريقيا جيدا فالأشخاص والمنظمات. التي تسيطر على الآخرين “تدمر العالم الذي خلقه الله تعالى لكي نعيش فيه معا”.

وأوضح رئيس دولة الفاتيكان، أن الأحداث التاريخية المأساوية التي جرت في الماضي قد زودت الجزائر بنظرة عميقة ثاقبة على التوازنات العالمية. أين عرف التضامن مع دول كثيرة قريبة وبعيدة. مضيفا “ستكون خبرتكم قادرة على تحقيق المزيد من العدل بين الشعوب. في الواقع يمكنكم أن تصيروا فاعلين أساسيين في مسار جديد للتاريخ”. مردفا “قوة البلد الحقيقية هي في تعاون الجميع لتحقيق الخير العام في السلطات. ليست مدعوة إلى السيطرة بل خدمة الشعب وازدهاره”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور