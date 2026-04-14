بابا الفاتيكان من دار المسنين: هذا المكان يجسد قيم الأمل رغم ما يشهده العالم من حروب

عبر بابا الفاتيكان، ليون الرابع عشر، عن سعادته بتواجده في دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين بعنابة، مؤكدا أن هذا المكان يجسد قيم الأمل رغم ما يشهده العالم من حروب وظلم.

وقال البابا ليون، في كلمة له بدار رعاية المسنين: “سعيد بتواجدي هنا بينكم في هذا المكان الذي يرمز للمحبة والتضامن والأخوة”.

وأضاف البابا ليون: “إن وجود هذا المكان يجسد قيم الأمل رغم ما يشهده العالم من حروب وظلم”.

هذا وكرم المقيمون والمشرفون على دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين، البابا ليون من خلال تقديم هدايا رمزية.