بابا الفاتيكان يصل إلى مطار عنابة

وصل صبيحة اليوم الثلاثاء، بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى مطار رابح بيطاط الدولي بولاية عنابة. خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وكان في استقباله بمطار عنابة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ووالي الولاية. بالإضافة كذلك إلى السلطات العسكرية والمدنية، كما حيّا مستقبليه من ممثلي السلطات المدنية والعكسرية الذين رحبو به في حاضنة كنيسة القديس أوغستين.

من جهتهم براعم مدينة عنابة رحبوا بضيف الجزائر البابا ليون بحفاوة بالقاعة الشرفية لمطار رابح بيطاط الدولي. بحضور وزير الثقافة والفنون مليكة بن دودة.

ويواصل بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، زيارته الرسمية إلى الجزائر في يومها الثاني حيث وصل إلى ولاية عنابة، وحط الرحال بمطار رابح بيطاط. كما سيزور موقع هيبون الأثري، وهي مدينة رومانية قديمة عاش فيها القديس أوغسطينوس ودرّس فيها.

كما سيتوجه بابا الفاتيكان، إلى دار استقبال المسنين التابعة لجمعية الأخوات الصغيرات للفقراء، قبل أن يعقد لقاء خاصا مع أعضاء الرهبنة الأوغسطينية في مقر جماعتهم.

وحلّ أمس الإثنين بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بالجزائر حيث كان في استقباله بمطارلا هواري بومدين الدولي في العاصمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث تعتبر أول زيارة بابوية في الجزائر.

وتم الترحيب بضيف الجزائر البابا ليو على وقع 21 طلقة مدفعية قبل الاستماع للنشيدين الوطنيين. واستعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت التحية الشرفي. وقام بابا الفاتيكان بمصافحة كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله. كما صافح من جانبه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوفد المرافق للبابا ليو.

