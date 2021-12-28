بابا الفاتيكان يعين جون بول فيسكو رئيسا للأساقفة في الجزائر

عيّن بابا الفاتيكان فرانسيس، أمس الاثنين، المطران جان بول فيسكو رئيسًا لأساقفة الجزائر. خلفًا للأسقف بول ديسفارج، الذي بلغ الحد الأدنى للسن، وعينه البابا فرانسيس في ديسمبر 2016.

في السابق، أمضى المطران جان بول فيسكو 9 سنوات على رأس أبرشية وهران.

ولد جان بول فيسكو في ليون عام 1962، والتحق بالنقابة الدومينيكية عام 1995، بعد دراسة القانون وممارسة مهنة المحاماة.

رُسم كاهنًا هناك في عام 2001، وكان أول اتصال له بالجزائر بعد ذلك بعام. عندما انتقل إلى دير تلمسان الدومينيكي في أبرشية وهران.

وأصبح نائبًا لها في عام 2005 ثم أمينًا للصندوق في عام 2007. وعاد إلى فرنسا في نهاية عام 2010، بعد أن تم انتخابه من قبل مقاطعة دومينيكان فرنسا. قبل أن يتم تعيينه من قبل بنديكتوس السادس عشر كرئيس لأبرشية وهران، في 8 جانفي ديسمبر 2018.

ودعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسالة له إلى العالم أول أمس، إلى نبذ الاستقطاب المتزايد في العلاقات الشخصية والدولية. وقال: إن الحوار وحده القادر على حل صراعات تراوح من الخلافات الأسرية إلى التهديدات بالحرب.