بابا الفاتيكان يُهنئ الرئيس تبون والجزائريين بعيد الثورة

وجّه قداسة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى ثورة التحرير.

ومما جاء في رسالة التهنئة: “في مستهل مهمتي، التي خلفتُ فيها القديس بيار. تتيح لي مناسبة الاحتفاء بالأول من نوفمبر، التوجه بأولى بكلماتي للشعب الجزائري. الذي أزفُ له تمنياتي بالسعادة والوئام والازدهار”.

مضيفا: “وفي أثر ذكريات لقائنا الأخير، أدعو من العليّ أن يرشد مواطنيكم ليكونوا بناة سلام وأخوة للصالح المشترك. ومنصتين لصرخات الفقراء والمحتاجين، حماية لكرامة كل روح إنسانية. باركك الله فخامة الرئيس وكل من يُعينك وكل الجزائريين”.