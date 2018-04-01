بابا: “مولودية وهران الأولى بالمشاركة في البطولة العربية”

عبّر رئيس فريق مولودية وهران،بلحاج أحمد، المعروف بـ “بابا”،عن أمله الكبير في اختيار فريقه ليكون ثالث ممثلي الكرة الجزائريةفي الكأس العربية.

وأكد “بابا” في تصريح لـ”النهار”أمس أنه تلقى ضمانات من أطراف نافذة داخل الفاف ليرافق الحمراوة وفاق سطيف واتحادالعاصمة في المنافسة، وقال: “أنا جد متفائل ومتيقن من اختيار فريقنا، في انتظار تأكيد ذلك اليوم أو غدا على أقصى تقدير، أظن أن مولودية وهران أولى من بعض النوادي لكي تلعب البطولة العربية،لأننا الأكثر مشاركة فيها في خمس مناسبات وتتويجنا بها ثلاث مرات كاملة، كما أننا نملك قاعدةجماهيرية متعطشة جدا لمثل هكذا منافسات وتصنع صورا رائعةفي المدرجات، أنا جد متحمس لهذه المنافسة وسأوفر جميعالعوامل، سواء المالية أو البشريةللذهاب بعيدا في هذه البطولة،مولودية وهران لن تكتفي بالمشاركة وفقط بل سنستهدف التتويج باللقب، وعليه سأضع كلا لإمكانيات المالية وأقوم بكل شيء حتى أعيد لمولودية وهران صورتها العربية العريقة”.