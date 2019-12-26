“بابا نويل” في أمريكا يسرق بنكًا ويوزع الأموال على المارة

عاش مواطنو مدينة كلورادو سبرينغس بولاية كولورادو الأمريكية، عشية أعياد الميلاد النصرانية، جريمة غيرعادية.

حيث أقدم رجل مُسن، مساء يوم الـ23 ديسمبر الحالي، على نهب بنك وسرقة أمواله، ثم خرج منه وبدأ يوزع الأموال على المارة ويصيح “عيد ميلاد سعيد”.

وقال شهود عيان إنّ “لص عيد الميلاد” دخل بعد ذلك مقهى وانتظر وصول الشرطة، ثم سلّم نفسه طوعا.

وحسب صحيفة “Colorado Springs Gazette” المحلية، فإن رجال الشرطة لم يضبطوا أي سلاح لدي العجوز عند توقيفه.

مع ذلك فإنّ شرطة المدينة، أعلنت أنّها كشفت هوية “بابا نويل” وهو المواطن الأمريكي، دافيد أوليفر، البالغ من العمر 65 عامًا.

فيما رفضت ذكر المبلغ المسروق من البنك وإكتفت بالقول إنّه يقدّر بآلاف الدولارات.