“بابا” :”5 سنوات مع الحمراوة قضيتها في الحرب لا العمل”

الرياضة
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“بابا” :”5 سنوات مع الحمراوة قضيتها في الحرب لا العمل”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر أحمد بلحاج “بابا”، رئيس نادي مولودية وهران، بأن السنوات التي قضاها على رأس الفريق كانت صعبة جدا بالنسبة له.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”خلال فترة 5 أعوام، كنت أحارب لا أعمل نظرا لكثرة المشاكل التي المُحيطة بي”.

وأضاف :”الجميع كان يمتلك ديونا بسبب من سبقوني، ولكني كنت في المُستوى ودفعت من جيبي ليكون حساب الفريق صافيا مُستقبلا”.

وواصل :”الآن سأرحل مُباشرة بعد نهاية الموسم، لقد كنت أريد الحصول على لقب مع الفريق ولكن الله لم يُقدّر ذلك”.

ليختم :”الإدارة الجديدة ستكون قاعدة طاهرة للعمل، عليها أن تتحلى بحسن النية فقط وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها سابقا”.


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