بابا الفاتيكان يوجّه رسالة إلى الرئيس تبون.. وهذه فحواها

وجه بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، خلال مغادرته الجزائر اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عبّر فيها عن امتنانه العميق له وللشعب الجزائري، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة الذي حظي به خلال زيارته الرسمية.

وجاء في نص الرسالة:

وأنا أغادر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعرب عن امتناني العميق لفخامتكم، وللشعب الجزائري الذي يحظى بمكانة خاصة في قلبي، على الاستقبال الحار والحفاوة التي حظيت بها خلال زيارتي.

وبثقة صلواتي، أدعو للأمة بالبركة الإلهية، بالسلام والفرح.

البابا ليون الرابع عشر..