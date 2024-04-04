بابلو فونسيكا: “بن طالب لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”

أثنى مدرب نادي ليل الفرنسي، بابلو فونسيكا، على نجمه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مبرزا أهميته في تشكيلة الفريق.

وصرّح فونسيكا، اليوم الخميس، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “نبيل بن طالب، لاعب مهم بالنسبة لنا”.

كما أضاف مدرب ليل: “بن طالب يتمتع بالخصائص اللازمة لتطبيق اللعبة التي أبحث عنها، وبخبرته، يفهم جيدا اللعبة”.

وختم المدرب بابلو فونسيكا، بتأكيد ثقته في قدرة نبيل بن طالب على التطور أكثر مستقبلاً، مؤكدا: “بن طالب تحسن، كما يمكنه التطور أكثر”.