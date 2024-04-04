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الرياضة

بابلو فونسيكا: “بن طالب لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”

بقلم كريم تيغرمت
بابلو فونسيكا: “بن طالب لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”
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أثنى مدرب نادي ليل الفرنسي، بابلو فونسيكا، على نجمه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مبرزا أهميته في تشكيلة الفريق.

وصرّح فونسيكا، اليوم الخميس، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “نبيل بن طالب، لاعب مهم بالنسبة لنا”.

كما أضاف مدرب ليل: “بن طالب يتمتع بالخصائص اللازمة لتطبيق اللعبة التي أبحث عنها، وبخبرته، يفهم جيدا اللعبة”.

وختم المدرب بابلو فونسيكا، بتأكيد ثقته في قدرة نبيل بن طالب على التطور أكثر مستقبلاً، مؤكدا: “بن طالب تحسن، كما يمكنه التطور أكثر”.

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