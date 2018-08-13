بابوش ينضم للطاقم الفني لمولودية الجزائر

عينت إدارة نادي مولودية الجزائر، اللاعب السابق للفريق رضا بابوش، كمساعد ثاني لمدرب الفريق بيرنار كازوني.

وأمضى رضا بابوش، مع إدارة العميد، على العقد الذي سيربطه بفريقه السابق، بعد موافقته على المنصب الجديد الذي كلف به.

ومن المنتظر أن يباشر القائد السابق لمولودية الجزائر، مهامه ضمن الطاقم الفني للمولودية، بعد عودة الفريق من سفريته إلى المغرب.

وتسعى ‘دارة المولودية، للإستفادة من خبرة رضا بابوش، الذي توج بعديد الألقاب رفقة العميد، على غرار لقب البطولة 2010، كأس الجمهورية وكأس السوبر موسمي 2006 و2007.