“بابيشا” يتوج بمهرجان أنغوليم ويشارك رفقة ” 143 طريق الصحراء” في مهرجان الجونة

فاز الفيلم الروائي الطويل “بابيشا” للمخرجة الجزائرية مونية مدور، بجائزتين خلال مهرجان أنغوليم الـ12 للفيلم الفرانكوفوني بفرنسا.

وتوج “بابيشا” بجائزة الجمهور، وذلك بحصوله على جائزتي أحسن سيناريو وأحسن ممثلة بالمهرجان.

و يسرد هذا الفيلم الطويل من “ساعة ونصف” للمخرجة مونية مدور حياة النساء الشابات الجزائريات في سنوات 1990.

وسيمثل الفيلمان الجزائريان بابيشا” و “143 شارع الصحراء” الجزائر في الطبقة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي بمصر.

كما سبق وتحصل المخرج حسن فرحاني صاحب فيلم “143 شارع الصحراء” على لقب أفضل مخرج واعد بمهرجان لوكارنو السينمائي في دورته 72 وهذا بعد أن حصد جائزتين.

يروي فيلم “طريق الصحراء” من إنتاج جزائري فرنسي قطري، قصة مليكة التي تدير مطعما متواضعا على طريق صحراوي في الجنوب الجزائري.

مليكة تخدم من خلال المطعم، المسافرين من سائقي الشاحنات والباحثين عن المغامرات وعابري السبيل .

كما تم اختيار فيلم “بابيشا” لمونية مدور للمشاركة في نفس المهرجان، و قد سبق للفيلم المشاركة في مهرجان “كان” السينمائي للسنة الجارية.