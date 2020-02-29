“بابيشا” يفوز بجائزة “سيزار” لأول فيلم وأحسن ممثلة واعدة

فن وثقافة
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“بابيشا” يفوز بجائزة “سيزار” لأول فيلم وأحسن ممثلة واعدة
بقلم نادية بن طاهر

تحصل الفيلم الجزائري “بابيشا”، لمخرجته مونية مدور، بجائزتي “سيزار”، كأول فيلم وأحسن ممثلة واعدة والتي عادت للنجمة الجزائرية لينة خضري.

وجائزة سيزار، هي جائزة فرنسية تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، لأفضل الإنتاجات السينمائية الفرنسية في العام وتم تنظيمها منذ سنة 1976.

وتناظر جائزة “سيزار”، جائزة الأوسكار في الولايات المتحدة، وتمنح الجائزة في احتفال يقام سنويا في فيفري على مسرح شاتليه في باريس.

كما تم إختيار الفيلم الجزائري “بابيشا”، لمخرجة الجزائرية مونية مدور، رسميا، للمشاركة في المسابقة العالمية “الأوسكار 2020”.

وحصد الفيلم منذ إطلاقه العديد من الجوائز، وشارك في الكثير من المهرجانات العربية والأجنبية.

وشارك فيلم بابيشا، في مهرجان “كان” في 2019، كما توج بجائزة “الجونة” لأفضل فيلم عربي روائي طويل بمصر.

ويسرد “papicha”، ومدته ساعة ونصف، حياة النساء الجزائريات الشابات، في سنوات التسعينات.


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