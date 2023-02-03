بابي تياو:”سنحاول مباغتة منتخب الجزائر بالتركيز على نقاط ضعفه”

كشف الناخب المحلي السنغالي، بابي تياو، عن جاهزية فريقه لنهائي الشان، ضد المنتخب الوطني المحلي.

وصرح المدرب السنغالي بابي تياو، بقاعة المؤتمرات في ملعب نيلسون مانديلا:”نحضر للمنتخب الجزائري بجدية”

وأضاف المتحدث:”سبق أن واجهنا المنتخب الجزائري، ويمتلك عدة نقاط إيجابية، كما له عدة نقائص سنحاول مباغتته من خلال التركيز عليها”.

وتابع ذات المتحدث:” المنتخب الجزائري قوي ويلقى دعم جمهوره، والضغط سيكون عليهم أكثر من فريقنا”.

كما كشف الناخب السنغالي:”عدم إستقبال الجزائر لأي هدف في منافسة الشان، ربما يعود سبب ذلك في عدم مواجهة السنغال”.