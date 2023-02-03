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الرياضة

بابي تياو:”سنحاول مباغتة منتخب الجزائر بالتركيز على نقاط ضعفه”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بابي تياو:”سنحاول مباغتة منتخب الجزائر بالتركيز على نقاط ضعفه”
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كشف الناخب المحلي السنغالي، بابي تياو، عن جاهزية فريقه لنهائي الشان، ضد المنتخب الوطني المحلي.

وصرح المدرب السنغالي بابي تياو، بقاعة المؤتمرات في ملعب نيلسون مانديلا:”نحضر للمنتخب الجزائري بجدية”

وأضاف المتحدث:”سبق أن واجهنا المنتخب الجزائري، ويمتلك عدة نقاط إيجابية، كما له عدة نقائص سنحاول مباغتته من خلال التركيز عليها”.

وتابع ذات المتحدث:” المنتخب الجزائري قوي ويلقى دعم جمهوره، والضغط سيكون عليهم أكثر من فريقنا”.

كما كشف الناخب السنغالي:”عدم إستقبال الجزائر لأي هدف في منافسة الشان، ربما يعود سبب ذلك في عدم مواجهة السنغال”.

رابط دائم : https://nhar.tv/8Npmi
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