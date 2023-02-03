بابي تياو: “توجت بالكان كلاعب وأتمنى التتويج بالشان كمدرب”

كشف مدرب منتخب السنغال للمحليين، باببي تياو. عن التحفيز الكبير الذي يحذوه للتويج بالشان كمدرب، بعد تتويجه بالكان كلاعب.

وصرح بابي تياو، اليوم الجمعة. في ندوته الصحفية: “كل المتخبات جاءت إلى الجزائر للمشاركة في هذا الشان على امل التتويج بشيء ما”.

كما أضاف: “المنتخب الجزائري يسعى للفوز بالنهائي لاسعاد جماهيره، ونحن بدورنا بعد بلوغنا هذا الدور نطمح للتويج باللقب”.

وأردف: “منتخبنا منح الامل لكل الشعب السنغالي بعد بلوغنا الدور النهائي، والتتويج باللقب سيكون أجمل هدية لهم”.

وعلى المستوى الشخصي كشف بابي تياو: “أحضى بتحفيز كبير للتويج بالشان كمدرب، بعدما توجت بالكان كلاعب، وهذا يعتبر حلم بالنسبة لي”.