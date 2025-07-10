بابٌ يُغلق وآخر يُفتح… بن ناصر على أعتاب تجربة جديدة في أوروبا !

يبدو أن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في طريقه للنجاة من الوضع المعقد الذي يعيشه مع نادي ميلان الإيطالي.

بعدما أصبح اسمه ضمن أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز خط وسط ريال بيتيس الإسباني، وفقًا لما أورده موقع “Info RBB” المقرب من النادي الأندلسي.

ويُكثف ريال بيتيس جهوده لتعويض رحيل متوسط الميدان الأمريكي جوني كاردوسو. الذي بات قريبًا جدًا من التوقيع لصالح أتلتيكو مدريد.

في صفقة لم يتبق على الإعلان الرسمي عنها سوى بعض الإجراءات الروتينية.

ووفقًا لذات المصدر، فقد توجه كل من المدير الرياضي أنطونيو كوردون ومساعده ألاركون إلى مدينة ميلانو، أمس الأربعاء، لعقد مفاوضات مباشرة مع إدارة “الروسونيري” بخصوص التعاقد مع بن ناصر. و الذي خرج من حسابات الفريق الإيطالي منذ عدة أشهر.

وكان بن ناصر (27 سنة) قد انتقل معارًا إلى نادي أولمبيك مارسيليا في جانفي الماضي.

وشارك في 12 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم المنقضي. دون أن يتم تفعيل بند الشراء من قبل النادي الفرنسي.

ويُقدّر سعره السوقي حاليًا بـ 15 مليون يورو، غير أن صفقة انتقاله المحتملة إلى بيتيس قد تكون على شكل إعارة مع خيار الشراء.

ويسعى بيتيس إلى استغلال رغبة ميلان في تسريح اللاعب، من أجل الظفر بخدماته وتقديمه كخليفة مباشر لكاردوسو، خاصة وأن بن ناصر يملك خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية.

وقدرة كبيرة على ضبط إيقاع اللعب في خط الوسط الدفاعي. هذا التحرك الإسباني قد يُشكل بداية جديدة لنجم “الخضر”. بعد فترة صعبة تخللتها الإصابات وفقدان الثقة داخل أروقة سان سيرو.