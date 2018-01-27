باب الحارة يغيب عن رمضان 2018

تداولت مواقع إخبارية أنّ مسلسل “باب الحارة” لن يكون موجوداً بين المسلسلات الرمضانية خلال الموسم الدرامي المقبل.

وبحسب المعلومات التي تناقلتها المواقع، فإن القضاء حسم بشكل نهائي ملكية العمل لمالكه الأصلي بسام الملا.

و الذي قرر تأجيل تصوير الجزء العاشر حتى تكتمل كافة التحضيرات، حيث من المؤكد أن رمضان المقبل سيفتقد للمسلسل الشامي.

وسينتظر الجمهور رمضان 2019 ليتابعوا الجزء الجديد.

ويدرس منتج العمل إدراج شخصيات جديدة إلى العمل، مع المحافظة على الشخصيّات الأساسية.

مثل عباس النوري المعروف بأبو عصام وصباح الجزائري وشكران مرتجى وميلاد يوسف ومحمد خير الجراح.