باب الشقة ينقذ مواطن من الموت المحقق بوادي جر في البليدة

أنقذت مصالح الحماية المدنية ببلدية وادي جر بولاية البليدة ليلة الاثنين الى الثلاثاء من إنقاذ مواطن كان في وضعية صحية حرجة.

وهذا بعدما إتصل بذات المصالح طلبا للنجدة وذلك باعتمادها فقط على مؤشر واحد هو “رقم باب الشقة” .

وعلى إثرها إنطلقت عملية الإنقاذ من مكالمة هاتفية للضحية الذي يعاني من شلل نصفي كان في غرفة نومه ممددا.

كما يعاني من ارتفاع ضغط الدم والقلب والسكري وبدأ يتراوح في حالة غيبوبة.

حيث تم الاعتماد فقط على مؤشر “باب الشقة” التي قدمه الضحية الذي وقع في حالة صدمة وهو يطلب النجدة.

ودامت عملية البحث مدة ساعة ونصف بحي العمارات الجديدة بالمعاييف كورطو، بالتنسيق مع الدرك الوطني .

اين أسفرت العملية من العثور على منزل الضحية ما مكنهم من التوجه اليه مباشرة بعد أن قاموا بكسر الباب .

وتم العثور عيه في حالة حالة صدمة وازمة قلق وممددا على السرير.

وقد تم اجلاؤه بطريقة إحترافية بمعية مصالح الدرك الوطني في عين المكان نحو مستشفى العفرون.