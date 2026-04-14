بابا الفاتيكان يغرس غصن من شجرة زيتون القديس أوغستين في موقع هيبون بعنابة

وصل بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، إلى موقع الحفريات الأثرية لكنيسة السلام التاريخية. بالموقع الأثري لهيبون بولاية عنابة.

وكان رئيس دولة الفاتيكان مرفوقا بوزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أين تلقى شروحات حول هذا الموقع الأثري الذي يحتضن كنيسة السلام التاريخية.

كما وضع البابا ليو، إكليلا من الزهور بالموقع الأثري لهيبون الذي يحتضن كنيسة السلام التاريخية.

وقام البابا ليو بغرس غصنا من شجرة زيتون يعود أصلها إلى شجرة القديس أوغستين كرمز للسلام العالمي.

واستمع البابا ليو لوصلات موسيقية وغنائية من عمق التراث الجزائري الأصيل. كما شهد الحدث حضور كبير ولافت لممثلي الصحافة الدولية والوطنية لتغطية مجريات زيارة البابا ليون إلى الجزائر ومدينة عنابة.

ووصل صبيحة اليوم الثلاثاء، بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى مطار رابح بيطاط الدولي بولاية عنابة. خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وكان في استقباله بمطار عنابة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ووالي الولاية. بالإضافة كذلك إلى السلطات العسكرية والمدنية، كما حيّا مستقبليه من ممثلي السلطات المدنية والعكسرية الذين رحبو به في حاضنة كنيسة القديس أوغستين.

