باب الوادي..7 سنوات حبسا نافذا في حق شخصين بتهمة المضاربة 

اصدرت محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، حكما يقضي بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق شخصين بعد ادانتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة.

وحسب بيان المحكمة، فعملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي الرأي العام أن قسم الجنح بهذه المحكمة أصدر هذا اليوم 2023/03/12 حكما قضى بموجبه بسبع سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 700 ألف دينار على شخصين بعد إدانتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة.

وأضاف ذات البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل الى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

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