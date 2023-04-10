باب الواد: توقيف امرأة تستورد المؤثرات العقلية وحجز قرابة 14 ألف قرص مهلوس

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية المقاطعة الإدارية باب الوادي. قضية جلب واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

قضية الحال جابت أطوارها معلومة تفيد بترويج أحد الأشخاص على مستوى باب الواد للمؤثرات العقلية. يتم تهريبها واستيرادهل عن طريق إخفاءها في مبرات الصوت أو علبة مكملات غذائية.

كما أن التحريات التي توصلت إليها الفرقة أثبثت تواجد مغترب جزائري في أحد البلدان الآسياوية. مشتبه فيه ذي سوليق عدلية يقوم بإرسالها من الخارج.

وتم توقيف شخصين آخرين يتراوح أعمارهما ما بين 30 و48سنة ينحدران من ولاية مجاورة مشتبه فيهما في ذات القضية.

كما أن تنفيذ إذن تفتيش المساكن المشتبه فيهم الصادرة من النيابة المختصة إقليميا. مكنت عناصر الفرقة من ضبط وحجز كمية من المؤثرات الصلبة.

كما أن التحقيق مع المشتبه فيهم أفضى إلى توصل عناصر الفرقة إلى زوجة المشتبه فيه الرئيسي. والتي بدورها تقوم بجلب هذه السموم من الخارج. أين تم ضبطها متلبسة بحقائب سفر تحتوي على عاته السموم مخفية بإحكام داخل أكياس الشاي بعد عودتها إلى أرض الوطن داخل سيارة أجرة.

وأسفرت العملية على ضبط وحجز 13 ألف و680 قرص مؤثر. 72 قرص مؤثر عقلي صلب، مبلغ 3873000 دج، و1260 ليرة تركية من عائدات الترويج والمتاجرة. بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة وسيارة أجرة استعملت في العملية.

بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.