باتريس بومال: “المنتخب الجزائري أبرز المرشحين”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث مدرب منتخب الكوديفوار، باتريس بومال عن نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي أوقعتهم إلى جانب كل من المنتخب الوطني، سيراليون، وغنيا الاستوائية.
وصرح بومال، في هذا الخصوص: “القرعة أوقعتنا مع عملاق إفريقيا، بالإضافة لمنتخبي سيراليون، وغنيا الاستوائية”.
وأضاف مدرب منتخب الفيلة: “أحترم كثيرا هذه المنتخبات، وأعتبر أنها مجموعة قوية، وبطبيعة الحال المنتخب الجزائري أبرز المرشحين”.
وتابع باتريس بومال: “سنشهد مباريات قوية، أنا متشوق لذلك، وسنستعد كما ينبغي للدفاع عن كامل حظوظنا”.
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