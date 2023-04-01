باتريس بوميل” إجبار اللاعبين على اللعب صائمين وفي تلك الحرارة أمر غير إنساني”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن إنزعاجه من تغيير برمجة مواجهة فريقه ضد اولمبي الشلف ضمن الجولة 21 من المحترف الأول.

ونقلت الصحفة الرسمية للمولودية، تصريحات المدرب بوميل، عقب نهاية مواجهة أولمبي الشلف، والذي قال:””أعلم جيدا أنه ليس من السهل تحقيق نتيجة إيجابية في الشلف، لدي خبرة سابقة في الجزائر وأعرف ذلك جيدا”.

وأضاف المدرب بوميل:””إجبار اللاعبين على اللعب في نهار رمضان وهم صيام وفي تلك الحرارة أمر غير إنساني، اللاعبون بذلوا مجهودات جبارة في ظروف صعبة جدا، لقد كنت في الميدان وأؤكد لكم أن الحرارة كانت مرتفعة جدا”.

كما عبر مدرب المولودية بوميل عن عدم رضاه عن قرار تغيير موعد المباراة، وقال:” تغيير موعد المباراة في آخر لحظة قلة احترام ونقص احترافية”.