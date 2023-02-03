قناة النهار باتريس موتسيبي: وهران وإفريقيا فخورة بما أنجز في الشان وأشكر كل من ساهم في إنجاحه بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 23:28 شارك غرِّد أرسل 100 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Mgpkv اقرأ أيضا المجموعة البرلمانية للأفلان تنظم يوما دراسيا لمناقشة مشروع قانون الإعلام قناة النهار 02 فيفري حسين آشيو: تقنية الفيديو تعطيك معلومات كثيرة عن لاعبي الخصم وتكتيك المنافس قناة النهار 26 جانفي توافد المئات من السياح على محطة تيليفريك بعد غلق طريق الوطني رقم 37 قناة النهار 28 جانفي بوقرة : سنلعب كل مقابلة و كأنها النهائية قناة النهار 16 جانفي "وزير التجارة :" إطلاق تطبيق لمساعدة التاجر المتنقّل تربطه بالمستهلك قناة النهار 02 فيفري الشيخ النوي: مستثمر فلاحي بالنعامة يعاني.. "خلاوه يخدم ودارو عليه" قناة النهار 02 فيفري عامر ضويفي: قمنا بإتمام الدراسات وتنصيب فريق من المهندسين يفوق 30 مهندس لإتمام ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي يوجه رسالة لأصحاب الاموال المكدسة.. "روح ادي دراهمك للبنك قناة النهار 22 جانفي سكيكدة: قرى محاصرة ومؤسسات تربوية مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج قناة النهار 28 جانفي المنتخب الوطني المحلي يشد الرحال إلى وهران لمواجهة النيجر في المربع الذهبي قناة النهار 30 جانفي