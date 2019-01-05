“باتريك فييرا” يُصِّر على “بودبوز”

كشف جريدة “إيستاديو ديبورتيفو” الإسباني بأن الدولي الجزائري، رياض بودبوز، مطلوب وبقوة من طرف نادي “نيس”، مع إفتتاح الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الجريدة بأن “باتريك فييرا” مُصر على إستقدام صاحب القدم اليُسرى السحرية، في أقرب الآجال بُغية صناعة اللعب وتدعيم الهجوم.

ويُحاول مُسيروا “النسور” إقناع نظرائهم في الأندلس، بمنحهم خريج مدرسة “سوشو” على شكل إعارة فقط، وهو ما يرفضونه لحد الساعة.

يذكر بأن “بودبوز”، يُعاني الأمرين منذ بداية الموسم مع “البلانكي فيرديس”، بعدما خرج من حسابات مُدربه “كيكي ستيين”، بشكل نهائي.