«باتريوت» يقتل جاره ويصيب آخر رميا بالرصاص في العفرون بالبليدة

الجاني تم توقيفه من طرف الدرك والضحية الثاني في حالة خطيرة

استيقظ سكان حي بني مويمن بدائرة العفرون غرب إقليم ولاية البليدة، أمس، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شخص، فيما يصارع آخر الموت، بعد تعرضه لجروح خطيرة.

وحسب مصادر «النهار»، فإن جريمة القتل التي ارتكبها كهل وقعت في حدود الساعة العاشرة صباحا، أين كان الضحيتان متواجدان بحي بني مويمن، قبل أن يلتقيان مع أحد الجيران، ومن دون سابق إنذار انهالا عليه سبا وشتما بعبارات قبيحة، حيث أن هذا الأخير لم يتحمل الإهانة، فسارع إلى منزله حاملا معه بندقية صيد، ليقوم بتصويبها نحو الضحيتين وراح يطلق عيارات نارية، ليسقط أحد الشابين قتيلا على الفور قبل وصول النجدة، فيما سقط مرافقه جريحا، وتم نقله باتجاه مستشفى فرانتز فانون بالبليدة أين يرقد في حالة خطيرة.

وفور وقوع الجريمة سارع عناصر الدرك الوطني إلى موقع الجريمة، أين تم تطويق مسرحها للحفاظ على الأدلة ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون، مع فتح تحقيق بسماع الشهود وتوقيف الجاني وبحوزته أداة الجريمة. وحسب مصادر محلية، فإن الجاني هو عنصر في جماعات الدفاع الذاتي «باتريوت».