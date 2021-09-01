باتصال واحد.. بلماضي يكشف المبلغ الضخم الذي جمعه لشراء مكثفات أوكسيجين

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن القيمة المالية الضخمة التي قام بجمعها هو ونجوم الخضر، من أجل مُساعدة الجزائريين، خلال محنة جائحة كورونا، وشراء مُكثفات أوكسيجين، بأسرع وقت ممكن، خلال الموجة الثالثة التي ضربت البلاد مؤخرا.

وقال بخصوص هذه النقطة :”لم أكن أريد التحدث عن هذه المسألة، ولكن ولكي أوضح للجزائريين مدى تعلق اللاعبين بوطنهم، أؤكد لكم بأنني وبعد إتصال واحد بعناصري، فإنهم تمكنوا من جمع مبلغ في حدود 250 ألف يورو، لشراء المكثفات”.

وواصل :”هذه القيمة تم جمعها بسرعة البرق، وفي أجل لا يتجاوز الـ48 ساعة، وتم تحويلها بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

وشدد الرجل الأول في الخضر، على أن مُحاربيه وبعيدا عن الجانب الرياضي يُكنون محبة خاصة للجزائر، سواء كانوا من المدرسة المحلية أو المغتربين.